Sicilia | Dissesto idrogeologico | si completa consolidamento centro storico Frazzanò

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – Sono state completate le procedure di aggiudicazione e a Frazzanò, nel Messinese può quindi partire, dopo dieci anni di rinvii, il secondo e ultimo stralcio dei lavori di consolidamento della zona a monte di via Libertà, nel centro urbano. La Struttura contro il Dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce porta a traguardo un altro importante risultato, frutto anche questo di un'attività preliminare di programmazione delle risorse disponibili.Per gli abitanti di Frazzanò termina così una lunga attesa per la messa in sicurezza di un'area di importanza strategica e con classificazione R4, ossia ad alto rischio e che non pochi ...

Incendi, geologi: “Dopo il fuoco rischio frane e alluvioni in Italia”

“Nel nostro Paese negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambiamento del regime degli incendi che richiede un cambio di strategie nel governo del fenomeno, un cambiamento che segue l’emergenza clima ...

