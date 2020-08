Pietro Delle Piane, Sossio Aruta ad Antonella Elia: “Non ci cascare” (Di giovedì 6 agosto 2020) La conclusione di Temptation Island è stata in salsa amara per Antonella Elia, alle prese con il presunto bacio del suo Pietro Delle Piane a una Delle tentatrici del reality. Un vero e proprio terremoto si è abbattuto sulla coppia, e sul punto interviene Sossio Aruta con un appello alla showgirl: “Non ci cascare“. Sossio Aruta ad Antonella Elia: “Non ci cascare” Il pubblico di Temptation Island ha assistito alla disfatta della coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, quest’ultimo invischiato nelle trame di uno scottante presunto ... Leggi su thesocialpost

trash_italiano : Qui solo per l’asfaltata a Pietro Delle Piaghe. - trash_italiano : PIETRO DELLE PIAGHE SEI TU CHE RIMARRAI SOLO DOPO QUESTI VIDEO - mattiafeltri : #Buongiorno n.796 - 'In nome delle viscere' ovvero Pietro Maso e la nuova direzione dell'incubo. - MondoTV241 : Cosa ne pensate delle parole di Lorenzo Amoruso? #lorenzoamoruso #temptationisland #manilanazzaro - codeghino10 : RT @La7tv: #lariachetira @PSenaldi (Direttore di Libero): 'Il sindacato dovrebbe responsabilizzare i lavoratori, oltre a fare delle richies… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Delle

In queste settimane Antonella Elia è stata paparazzata al mare con Pietro Delle Piane, segno che la showgirl non ha chiuso le porte all’ex. Ne parlano anche altre fonti Protagonisti indiscussi ...Vengono pizzicati in spiaggia, come una normale coppia dall’aria distesa: Antonella Elia ci ricasca e torna con Pietro Delle Piane. Neanche il suo flirt con la tentatrice Beatrice, e il probabile baci ...