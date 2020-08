Mulan, la decisione sorprende: ecco che cosa è successo (Di giovedì 6 agosto 2020) Questo articolo Mulan, la decisione sorprende: ecco che cosa è successo . sorprende la decisione che è stata presa per il film Mulan che sarebbe dovuto uscire nelle sale in questi giorni. Scopriamo cosa è accaduto. Il film Mulan sarebbe dovuto uscire nelle sale tra qualche settimana, ma qualcosa è cambiato per le sorti di questa pellicola. Negli scorsi mesi il mondo intero dello spettacolo e del … Leggi su youmovies

soissonschris : RT @vogue_italia: Una decisione storica. - qenoveseq : gente che spala mwrda su disney per la polemica mulan senza capire che è tutto un perfetto calcolo di marketing e c… - vogue_italia : Una decisione storica. - il_bosone : Il nostro Emanuele riflette sulla decisione di #Disney, di portare la premiere di #Mulan a pagamento sulla sua piat… - TeoFraLiberto : #Mulan su #DisneyPlus? Non sono d'accordo. Rinunciare all'uscita nelle sale cinematografiche, significa rinunciare… -