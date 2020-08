Migranti: deputato tunisino Abdelaali in visita a Lampedusa (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – Il deputato tunisini Sami Ben Abdelaali è appena arrivato a Lampedusa dove incontrerà il sindaco dell’isola Salvatore Martello. Una visita decisa per “capire da vicino” cosa sta accadendo a Lampedusa dove in due settimane sono arrivati 5.500 Migranti, quasi tutti tunisini. Il deputato tunisino nei giorni scorsi si era detto “molto dispiaciuto” per le dichiarazioni rese dal ministro Luigi Di Maio che chiedeva “di sospendere lo stanziamento di 6,5 milioni di euro” per la Tunisia “in attesa di un piano integrato più ampio proposto dalla viceministra del Re.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

