Lione, Garcia: “Più riposati, ma ci manca il ritmo partita. Vogliamo passare” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo l'1-0 conquistato all'andata, il Lione vuole togliersi una grande soddisfazione ed eliminare la Juventus di Maurizio Sarri. In conferenza stampa Garcia ha rimarcato l'assenza di ritmo partita nelle gambe dei suoi giocatori.LE PAROLE DI Garciacaption id="attachment 895891" align="alignnone" width="300" Garcia (getty images)/captionQueste le parole dell'ex allenatore della Roma: "E' tutto nelle nostre mani, dobbiamo giocarci la qualificazione ai quarti. Protocollo? Ci sono pro e contro, diciamo che giocando quattordici partite può rimetterti in pista, ma questo magari rende più stanca la Juventus che ha vinto lo scudetto. Non bisogna più pensare comunque che loro sono stanchi, a noi manca il ritmo ma ci presentiamo qua in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lione, Garcia: 'Più riposati, ma ci manca il ritmo partita. Vogliamo passare' - - LAROMA24 : Juventus-Lione, Garcia: 'Nessuna rivincita, le sfide con la Roma sono il passato' #AsRoma - ilbianconerocom : #Garcia: 'Siamo svantaggiati, ma la #Juve prende più gol di prima. Se manca #Dybala...' #JuveOL… - sportli26181512 : Qui Lione, Garcia: 'Partiamo 50 e 50. La Juve è sempre la Juve, anche se prende tanti gol': Sono Rudi Garcia e Memp… - juventibus : RT @juventibus: ?? #ANALISITATTICA #JUVELIONE ???????? Contro #Garcia, #Aouar e #Depay, la Juve si gioca gran parte della stagione nel ritor… -