John Wick 5 confermato, il sequel sarà girato isieme al quarto film (Di giovedì 6 agosto 2020) John Wick 5 è stato ufficialmente confermato e le riprese del film si svolgeranno in contemporanea con quelle del quarto capitolo. John Wick 5 è stato ufficialmente confermato dai produttori del franchise che hanno inoltre svelato quando verranno realizzate le riprese: in contemporanea con il quarto capitolo. Lionsgate ha parlato per la prima volta del progetto, confermando l'intenzione di proseguire il franchise con star Keanu Reeves. L'amministratore delegato dello studio, John Feltheimer, ha parlato del progetto dichiarando: "Siamo impegnati nel preparare le sceneggiature dei prossimi due capitoli del franchise action John Wick, con il quarto ... Leggi su movieplayer

