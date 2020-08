Giorgio Panariello, lo spettacolo slitta di un anno (Di giovedì 6 agosto 2020) Questo articolo . L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus, ha reso necessaria, per tutelare la salute dei cittadini, la chiusura negli scorsi mesi dei teatri. Ecco le ultime su Giorgio Panariello Attualmente i teatri sono aperti ma non è stato possibile ritornare alla normalità: in quanto luoghi chiusi c’è l’obbligo per lo spettatore di indossare la mascherina … Leggi su youmovies

gazzettadilucca : A causa dell'emergenza sanitaria - viv_civitanova : Rinviato al 2021 lo spettacolo di Giorgio Panariello 'La Favola Mia' - pugliamusic : [EVENTO POSTICIPATO] GIORGIO PANARIELLO rinviate alla primavera 2021 le date dello spettacolo teatrale “LA FAVOLA… - fullsongit : Giorgio Panariello torna con “La favola via” 2021: biglietti e info - Lopinionista : Giorgio Panariello date tour 2021 del nuovo spettacolo teatrale -