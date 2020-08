Galliani tifa Napoli: "Il Barcellona non è in formissima, speriamo bene" (Di giovedì 6 agosto 2020) L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dopo l'amichevole contro la Primavera della Juventus ha parlato anche delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee: "Champions? speriamo bene per la Juventus e l ... Leggi su tuttonapoli

farted94 : RT @statutos__: almeno Galliani tifa inter in una competizione dove non ci siamo, voi li avete tifati in campionato solo per far perdere la… - BonaventuraFan : RT @statutos__: almeno Galliani tifa inter in una competizione dove non ci siamo, voi li avete tifati in campionato solo per far perdere la… - statutos__ : almeno Galliani tifa inter in una competizione dove non ci siamo, voi li avete tifati in campionato solo per far pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani tifa Galliani tifa Napoli: "Il Barcellona non è in formissima, speriamo bene" Tutto Napoli Galliani: “Champions? Speriamo bene per la Juventus”

TORINO – L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato intervistato dai microfoni di Sportitalia dopo il match con la Primavera della Juventus. “Puntiamo alla Serie A, vogliamo compi ...

Galliani tifa Napoli: "Il Barcellona non è in formissima, speriamo bene"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dopo l'amichevole contro la Primavera della Juventus ha parlato anche delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee: "Champions? Speriamo be ...

TORINO – L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato intervistato dai microfoni di Sportitalia dopo il match con la Primavera della Juventus. “Puntiamo alla Serie A, vogliamo compi ...L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dopo l'amichevole contro la Primavera della Juventus ha parlato anche delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee: "Champions? Speriamo be ...