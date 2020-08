EstateLive: a Montesarchio arrivano Ron, Schettino e Casciari (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontesarchio (Bn) – Tornano i grandi eventi in Piazza Umberto primo a Montesarchio. Con EstateLive, sabato 8 agosto nella piazza principale della cittadini si inizierà con la proiezione della partita di Champions, Barcellona – Napoli, su maxi schermo e a seguire ci sarà il concerto del noto cantautore Ron, che sarà anche intervistato da Emanuela Tittocchia. Domenica invece toccherà a Simone Schettino, comico napoletano, intrattenere la platea dalle 22. E sabato e domenica ci sarà l’ex iena Mauro Casciari dalle 21 alle 22 con uno spettacolo “on field”. Il tutto naturalmente nel rispetto della normativa anticovid: in ottemperanza alle direttive in piazza ci saranno 200 posti a sedere, che andranno ad ... Leggi su anteprima24

