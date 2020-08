Decommissioning centrale Latina nel segno dell’economia circolare (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Entra nel vivo, con la demolizione degli schermi dei generatori di vapore dell’edificio reattore, il Decommissioning della centrale nucleare di Latina. Un piano progettato nel segno dell’economia circolare come avviene in tutti gli altri impianti Sogin. “Quanto fatto a Latina è un’applicazione dell’economia circolare al Decommissioning di una centrale nucleare – spiega Agostino Rivieccio, Responsabile Sogin Disattivazione centrale di Latina, in occasione dell’avvio dei lavori di smantellamento – In Sogin abbiamo applicato i principi dell’economia circolare allo smantellamento di una ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Decommissioning centrale Latina nel segno dell'economia circolare... - fabiospes1 : RT @Adnkronos: Decommissioning centrale #Latina nel segno dell'#economiacircolare - Adnkronos : Decommissioning centrale #Latina nel segno dell'#economiacircolare - TerrinoniL : Decommissioning centrale Latina nel segno dell'economia circolare - infoitinterno : Decommissioning centrale Latina nel segno dell'economia circolare -

Ultime Notizie dalla rete : Decommissioning centrale Decommissioning centrale Latina nel segno dell'economia circolare Tiscali Notizie Decommissioning centrale Latina nel segno dell'economia circolare

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Entra nel vivo, con la demolizione degli schermi dei generatori di vapore dell’edificio reattore, il decommissioning della centrale nucleare di Latina. Un piano progettato n ...

Latina, addio all'ex centrale. C'è il rebus delle scorie

Dopo 33 anni dalla chiusura ieri ha preso il via la fase I del decommissioning della centrale nucleare di Latina con l'inizio dello smantellamento vero e proprio dell'edificio del reattore. Rimuovere ...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Entra nel vivo, con la demolizione degli schermi dei generatori di vapore dell’edificio reattore, il decommissioning della centrale nucleare di Latina. Un piano progettato n ...Dopo 33 anni dalla chiusura ieri ha preso il via la fase I del decommissioning della centrale nucleare di Latina con l'inizio dello smantellamento vero e proprio dell'edificio del reattore. Rimuovere ...