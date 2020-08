Carlotta Mantovan irriconoscibile col caschetto biondo: nuovo look per la vedova di Fabrizio Frizzi (Foto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Carlotta Mantovan sorprende i suoi follower Carlotta Mantovan man mano sta tornado alla normalità anche se l’assenza del marito Fabrizio Frizzi è difficile da dimenticare. La giovane donna è rimasta da sola con sua figlia Stella e grazie a lei e l’amore per i cavalli sta riuscendo ad andare avanti. Non è stato semplice all’inizio, ma la giornalista ha sempre potuto contare sull’affetto dei suoi amici e i propri cari. Accanto a lei anche Antonella Clerici e Carlo Conti che hanno sempre considerato il compianto come un fratello. Nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di assenza è tornata attiva sui social ma pochi giorni fa è apparsa addirittura irriconoscibile. nuovo ... Leggi su kontrokultura

