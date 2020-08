Asia Argento paparazzata con l’attore 17enne Andrea Pittorino: le foto fanno discutere (Di giovedì 6 agosto 2020) Asia Argento, le foto all’aeroporto con Andrea Pittorino Asia Argento (44 anni) è stata paparazzata all’aeroporto Fiumicino di Roma subito dopo essere atterrata da Parigi in compagnia dell’attore 17enne Andrea Pittorino. Nelle foto Asia Argento cinge le braccia al collo di lui in attesa dell’arrivo del taxi. A pubblicare in esclusiva gli scatti che fanno già discutere è il settimanale Chi, che fa notare come “a vedere le immagini, è difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali ... Leggi su tpi

