Violenze su un neonato | i video inchiodano la tata Lo lanciava per aria “come fosse un giocattolo”

Abusava del neonato che le era stato affidato, arrivando a lanciarlo per aria "come fosse un giocattolo". Le riprese effettuate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza hanno inchiodato una tata di 50 anni. Nelle immagini si vede la domestica che schiaffeggia, colpisce e lancia il piccolo appena nato: il tutto nell'abitazione della coppia, situata nella

Choc a Roma dove un uomo ha gettato dell'acqua bollente contro il figlioletto di 7 mesi provocandogli ustioni di I e II grado. Una violenza cieca, successiva ad un litigio con la moglie, picchiata dal ...

L’uomo avrebbe colpito con un pugno anche il figlio maggiore di 4 anni che avrebbe tentato di difendere la mamma e il fratellino più piccolo dalle violenze del padre. La mamma e il neonato sono stati ...

