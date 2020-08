Varenna, ritrovato il corpo di un uomo a sessanta metri di profondità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Varenna, Lecco,, 5 agosto 2020 - Erano impegnati in un'esercitazione nel lago di fronte a Fiumelatte i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano quando alla profondità di 60 metri hanno individuato ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Varenna ritrovato

IL GIORNO

Varenna (Lecco), 5 agosto 2020 - Erano impegnati in un'esercitazione nel lago di fronte a Fiumelatte i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano quando alla profondità di 60 metri hanno individuato ...Il Lago di Como, famoso per essere il luogo di ritrovo di numerose star internazionali ... la zona che si estende attorno ai comuni più turistici di Bellagio, Varenna, Menaggio e Tremezzina. In ...