Tuttosport: Milik rischia di diventare un caso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Napoli ha mostrato la sua forza sul mercato mettendo a segno il colpo Osimhen, ma adesso, come ha spiegato il presidente De Laurentiis, si deve vendere per sistemare il bilancio data l’assenza della Champions nella prossima stagione ”Il Napoli deve innanzitutto vendere. Senza Champions, mancheranno 200 milioni. Non dovevamo comprare e invece abbiamo piazzato un colpo totale da 110 milioni, stipendi compresi” Nella lista dei calciatori pronti per essere venduti c’è sicuramente Milik che non rientra più nei piani di Gattuso e che non ha trovato una sintonia con il nuovo allenatore. La decisione è presa e non si torna indietro, come riporta Tuttosport, anche a costo di decisioni traumatiche Milik rischia di diventare un caso: se il club ... Leggi su ilnapolista

