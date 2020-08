Turista si fa selfie sulla statua. Danneggiata la Paolina Borghese di Canova (Video) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Treviso, 5 ago – La mamma degli imbecilli è sempre incinta. E stavolta ha partorito un Turista che ha pensato bene di farsi un selfie sdraiato su una statua, danneggiandola. Il fattaccio è avvenuto sabato scorso al Museo Canova di Possagno, in provincia di Treviso. Nella gipsoteca della galleria, che conserva i modelli originali in gesso delle opere del più grande esponente del neoclassicismo, un visitatore austriaco ha sfregiato la Paolina Borghese mentre la moglie lo immortalava nel suo folle gesto. Il danno procurato alla statuaIl fattaccio al Museo Canova Una volta che il Turista si è rialzato, si è accorto di aver danneggiato uno dei due piedi della statua. Tuttavia, ... Leggi su ilprimatonazionale

fanpage : Trovato il turista che ha danneggiato la “Paolina Borghese”: dopo il selfie era andato via - HuffPostItalia : Turista si siede sulla scultura di Paolina Borghese per un selfie: danneggiata l'opera - repubblica : Turista danneggia una statua di Canova per un selfie - paradisoa1 : Turista austriaco che per farti un selfie danneggi quella meraviglia di #PaolinaBorghese che non dovevi neanche sfi… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #StatuaCanova, identificato turista austriaco vandalo. Pagherà il danno: «Volevo solo scattare un selfie» -