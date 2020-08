Stoichkov il complottista: “Sul Covid nessuno dice la verità, è un affare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Stoichkov il complottista. Ebbene sì. L’ex centrocampista bulgaro di Parma e Barcellona, che quando parla non è mai banale, si è dimostrato scettico circa l’origine e la natura del Coronavirus. In un’intervista a Infobae in cui ha trattato anche temi riguardanti i blaugrana, tra cui un addio di Messi che lui definisce impossibile, ha affrontato anche l’argomento Covid. “È un virus ben pensato per persone specifiche – ha detto – ha provocato trombosi e infarti. Ha dentro qualche materiale ben messo. Vedremo se col vaccino la questione si risolverà immediatamente. Io sto attento il triplo di prima, mi lavo le mani, faccio tutto quello che posso fare. Non mi credo diverso perché mi chiamo Stoichkov. C’è gente che ... Leggi su calcioweb.eu

