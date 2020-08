Naufraghi finiti su un’isola deserta si salvano grazie all’SOS scritto sulla sabbia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Naufraghi finiti su un’isola deserta si salvano grazie all’SOS scritto sulla sabbia Su una piccola isola del Pacifico, tre Naufraghi sono stati salvati grazie ad un SOS scritto sulla sabbia. Tre marinai, scomparsi lo scorso giovedì, erano in viaggio da Pulawat per raggiungere gli atolli Pulap, negli Stati Federali della Micronesia, ma sono finiti fuori rotta, hanno esaurito il carburante e hanno raggiunto l’isola disabitata di Pikelot, a 190 chilometri dalla loro destinazione. Come riporta la Cnn, la ricerca dei tre dispersi è avvenuta grazie al centro di salvataggio congiunto della Guardia ... Leggi su tpi

