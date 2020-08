Napoli Fabian Ruiz, il sogno del Barcellona: pronti 70 milioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) per convincere gli azzurri a cedere il centrocampista Barcellona-Napoli sarà una partita importantissima anche in chiave mercato. Il sogno blaugrana si chiama proprio Fabian Ruiz, il centrocampista azzurro è uno degli obiettivi di mercato della società catalana. Gli spagnoli sono pronti a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per convincere il club partenopeo, anche se non sarà affatto semplice. Nel frattempo Fabian si prepara a sfidare il suo ex tecnico ai tempi del Betis. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

cn1926it : #BarcellonaNapoli, spagnoli azzurri carichi: #Callejon presenza fondamentale. #FabianRuiz può fare la differenza - cn1926it : GdS – #FabianRuiz contro il destino: il #Barcellona offrì 70 milioni, no secco del #Napoli. Ora si lavora al rinnovo - Notiziedi_it : Napoli-Lazio 3-1: in gol Fabian Ruiz, Immobile, Insigne e Politano - Notiziedi_it : Le pagelle, Napoli-Lazio: Fabian Ruiz il migliore - news24_napoli : Oliva: “Fabian piace al Barcellona: i catalani hanno preso una decisione… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabian Napoli: Fabian Ruiz, sogno proibito del Barcellona Calciomercato.com GAZZETTA - Il Barcellona ha offerto 70 milioni per Fabian, la controproposta del Napoli!

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è finito nel mirino anche del Barcellona, squadra che gli azzurri affronteranno l'8 agosto in Champions. La gara in programma sabato otto agosto tra il ...

Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole un azzurro

Sarà una serata speciale per Fabian Ruiz. Lui e il Napoli vogliono fare la storia, ma il calciatore insegue anche un altro sogno Il club spagnolo, infatti, sarebbe stato già nel suo destino se solo ...

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è finito nel mirino anche del Barcellona, squadra che gli azzurri affronteranno l'8 agosto in Champions. La gara in programma sabato otto agosto tra il ...Sarà una serata speciale per Fabian Ruiz. Lui e il Napoli vogliono fare la storia, ma il calciatore insegue anche un altro sogno Il club spagnolo, infatti, sarebbe stato già nel suo destino se solo ...