Marsiglia, evacuate 2700 persone a causa di un incendio nella notte (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marsiglia. Scoppiato sulla Costa Azzurra, questa notte, un incendio che ha fatto evacuare circa 2.700 persone: devastati 1.000 ettari di terreno 2.700 persone evacuate e 1.000 ettari di terreno devastati: ecco il bilancio dell'incendio che ha colpito Marsiglia. Le fiamme pare siano divampate questa notte a ovest nella città, in particolar modo sulla Costa Azzurra. Le fiamme, ancora non domate, hanno causato per il momento numerosi danni. Tra gli evacuati, pare ci siano numerosi turisti che soggiornano nei campeggi del litorale della Costa Azzurra di Marsiglia. Secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni, pare anche che l'evacuazione sia avvenuta in ...

