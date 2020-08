Inter-Getafe, il regolamento: ecco cosa succede in caso di pareggio (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ tutto pronto per Inter-Getafe, ecco il regolamento del match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Si tratta di un’anomalia, visto che insieme a Siviglia-Roma costituiscono le uniche due partite che si stanno disputando in gara secca e non in doppio confronto di andata e ritorno come accade negli altri match degli ottavi. Questo, ovviamente, è dovuto all’emergenza coronavirus che a marzo portò al rinvio anche dei match di andata delle squadre italiane. L’Uefa ha deciso per la gara unica, che disputerà a Gelsenkirchen in campo neutro. Al termine dei 90′, in caso di parità si andrà ai supplementari, dunque eventuali rigori se permane il pareggio. Cinque le sostituzioni che si potranno effettuare durante i ... Leggi su sportface

