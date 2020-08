Inter-Getafe 2-0, decidono Lukaku ed Eriksen: i nerazzurri sporchi, brutti e cattivi, così passano ai quarti di Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sporca, brutta e cattiva. Come la sua avversaria, il Getafe, spagnola atipica, avversario rognoso. Ma più forte, con la forza delle sue idee, qualcosa in più del correre-pressare-provocare degli avversari, e con i gol dei suoi campioni, il solito Lukaku, per una sera anche l’oggetto misterioso Eriksen. L’Inter inizia la sua campagna estiva di Europa League con la vittoria che serviva, per passare il turno ma un po’ anche per spegnere le furiose polemiche di fine campionato: 2-0 al Getafe e biglietto per le Final Eight in Germania. Erano gli ottavi del torneo rimasto a metà a inizio marzo per il coronavirus, ma a distanza di tre mesi era diventata solo una gara secca, in campo neutro e a porte chiuse, più difficile da ... Leggi su ilfattoquotidiano

