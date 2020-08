Il Dottor Stranamore, stasera in tv la guerra fredda secondo Stanley Kubrick (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’elemento sorprendente e geniale de Il Dottor Stranamore - Ovvero: Come Ho Imparato A Non Preoccuparmi E Ad Amare La Bomba (1964) è nella scelta del tono dato al racconto. Inizialmente Stanley Kubrick, affascinato dal tema della minaccia nucleare al punto da leggere, pare, un’ottantina di volumi sull’argomento, pensava che il film tratto dal romanzo Red Alert di Peter George, dovesse essere drammatico. Più che comprensibile, visto che si trattava di una storia sullo sfondo della guerra fredda nemmeno troppo fantapolitica. Questa la vicenda: un comandante d’una base aerea americana, l'anticomunista viscerale Jack D. Ripper, manda ai suoi aerei l’ordine cifrato per aggredire con armi atomiche l’Unione Sovietica, certo che il ... Leggi su optimagazine

claire_in_via : @giuliloveslokii Praticamente ci indicava con chi provarci, in base a un ragionamento tutto suo sulle nostre prefer… - wreckedpolemic : @amarsiancora il dottor stranamore :) - fedeffez : Che domande dottor stranamore?? - edcguitar : @igolmar @BausciaCafe Sotto le amorevoli cure del Dottor Stranamore diventerà il nuovo Yayà Touré. - MarcelloLyotard : Film Il Dottor Stranamore -

Ultime Notizie dalla rete : Dottor Stranamore Oggi in tv, Il dottor Stranamore cinematografo.it Mantova Film Fest dedicato ad Alberto Sordi

Da Amarcord, nel centenario della nascita di Federico Fellini, a Il Dottor Stranamore, a quarant'anni dalla scomparsa di Peter Sellers, fino a The Blues Brothers, il capolavoro di John Landis che ...

Michelle Hunziker: come «riconoscere il vero amore»

La showgirl svizzera si cala nei panni del Dottor Stranamore e rivela quali sono alcune della caratteristiche importanti nell'altra metà. La storia d'amore fra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi ha ...

Da Amarcord, nel centenario della nascita di Federico Fellini, a Il Dottor Stranamore, a quarant'anni dalla scomparsa di Peter Sellers, fino a The Blues Brothers, il capolavoro di John Landis che ...La showgirl svizzera si cala nei panni del Dottor Stranamore e rivela quali sono alcune della caratteristiche importanti nell'altra metà. La storia d'amore fra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi ha ...