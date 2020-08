Il bacio di Paola Turci e Francesca Pascale conferma i rumors sulla loro liason? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il bacio di Paola Turci e Francesca Pascale è finito sul settimanale Oggi. Dopo settimane di rumors, pedinamenti e foto che ritraevano le due in giro con i loro cani a fare compere o a mangiare qualcosa in un locale, i paparazzi sono riusciti ad immortalare le due e le loro tenere effusioni a largo mentre la cantante e l'ex di Silvio Berlusconi si trovavano su uno yacht di 25 metri che, secondo quanto riporta IlMessagero.it si può noleggiare con 60mila euro a settimana. Lasciando stare la questione affitto e anche la rottura con Silvio Berlusconi e relativa voce di una buona uscita da far girare la testa, l'attenzione di tutti adesso è ben centrata sul bacio di Paola Turci ... Leggi su optimagazine

PDUmorista : Il settimanale Oggi pubblica le foto di un bacio bollente che sembra confermare la relazione tra Francesca Pascale… - IlMontanari : Ops ECCO IL BACIO! FRANCESCA PASCALE E PAOLA TURCI ORMAI PAZZE D'AMORE SI SCAMBIANO EFFUSIONI - urizen70 : Ebbè...io le ammiro. Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yacht - From__Italy : Francesca Pascale ha sciolto il contratto come compagna di Silvio con 20 milioni di buonuscita e 1 milione/anno. Or… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yacht -

Ultime Notizie dalla rete : bacio Paola Pierluigi Diaco, l'annuncio addolorato a Io e Te: «Oggi qui c'è stato un... Corriere Adriatico Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht

Francesca Pascale, 35 anni, e Paola Turci, 55, si sono scambiate un bacio passionale a bordo di uno yacht nelle acque del Cilento: è questo lo scoop di Oggi che coinvolge l’ex fidanzata di Silvio Berl ...

Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yacht

Il 2020 non smette di riservare sorprese e così dopo le voci di gossip che si sono rincorse per settimane ora arrivano le prime immagini che confermano la storia d'amore più inattesa dell'estate. A pu ...

Francesca Pascale, 35 anni, e Paola Turci, 55, si sono scambiate un bacio passionale a bordo di uno yacht nelle acque del Cilento: è questo lo scoop di Oggi che coinvolge l’ex fidanzata di Silvio Berl ...Il 2020 non smette di riservare sorprese e così dopo le voci di gossip che si sono rincorse per settimane ora arrivano le prime immagini che confermano la storia d'amore più inattesa dell'estate. A pu ...