Guardia Sanframondi, incendio di autovettura nella notte (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGuardia Sanframondi – incendio questa notte, all’una circa, nel comune di Guardia Sanframondi. Una Fiat Punto, alimentata a Gpl, parcheggiata in via Fontana, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per spegnere il rogo. Le cause che hanno generato l’incendio sono ora in corso di valutazione da parte dei caschi rossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

gennaromigliore : Oggi con @TeresaBellanova alla cantina sociale di Guardia Sanframondi, una delle più grandi cooperative agricole d’… - TeresaBellanova : Prima tappa della mia visita oggi in #Campania nella Cantina sociale di Guardia Sanframondi, una delle più grandi c… - ottopagine : Auto in fiamme nella notte a Guardia Sanframondi #Benevento - misticmedia : Guardia Sanframondi - pengueraffaele : Guardia Sanframondi: incontro in merito alla riapertura del nuovo anno scolastico -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi Auto in fiamme nella notte a Guardia Sanframondi Ottopagine Guardia Sanframondi, scuola e misure anti Covid: il Comune incontra le famiglie

“Presso il Comune di Guardia Sanframondi si sono svolti due incontri: il primo con le mamme rappresentanti di classe degli alunni della scuola dell’Infanzia e il secondo , con le mamme rappresentanti ...

Guardia Sanframondi - Incontri con i genitori per il prossimo anno scolastico

Scrive il Comune di Guardia Sanframondi: Presso il Comune di Guardia Sanframondi si sono svolti due incontri: il primo con le mamme rappresentanti di classe degli alunni della scuola dell’Infanzia e ...

“Presso il Comune di Guardia Sanframondi si sono svolti due incontri: il primo con le mamme rappresentanti di classe degli alunni della scuola dell’Infanzia e il secondo , con le mamme rappresentanti ...Scrive il Comune di Guardia Sanframondi: Presso il Comune di Guardia Sanframondi si sono svolti due incontri: il primo con le mamme rappresentanti di classe degli alunni della scuola dell’Infanzia e ...