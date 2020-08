Giampaolo nuovo allenatore del Torino. Cairo: 'Scelta di qualità' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sarà Marco Giampaolo l'allenatore del Torino per la prossima stagione. L'ex tecnico rossonero ha raggiunto oggi l'intesa con il club di Urbano Cairo: due anni di contratto con opzione per la terza ... Leggi su gazzetta

tvdellosport : ?? MILANO ?? #Torino: #Cairo annuncia #Giampaolo come nuovo allenatore ?? 'Soddisfatti della scelta fatta. Adesso d… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Torino-#Giampaolo: c'è l'accordo ?? L'ex Milan ha incontrato nei giorni scorsi il ds #Vagnati… - NAltobrando : Inizia la nuova avventura granata di Marco #Giampaolo. Dopo aver firmato il suo nuovo contratto con il #Torino negl… - marcobremb : RT @sportface2016: Marco #Giampaolo è il nuovo allenatore del #Torino: due anni di contratto con opzione per la terza stagione https://t.co… - sportface2016 : Marco #Giampaolo è il nuovo allenatore del #Torino: due anni di contratto con opzione per la terza stagione -