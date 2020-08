Esplosione a Beirut, rasa al suolo parte della città: “Come Hiroshima e Nagasaki” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una Esplosione enorme e devastante ha causato al momento quasi ottanta morti e circa 4mila feriti. Poco chiare ancora le cause: una nave piena di fuochi d’artificio avrebbe innescato la deflagrazione di un deposito di sostanze chimiche. Due esplosioni, di cui la seconda enorme, hanno raso al suolo parte della capitale libanese, Beirut. Le vittime … L'articolo Esplosione a Beirut, rasa al suolo parte della città: “Come Hiroshima e Nagasaki” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

