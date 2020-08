Coronavirus, 7 contagiati nel Napoletano, ma il sindaco: «Non è focolaio» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sette nuovi contagiati, di cui due bambini, nella città di Portici. A darne notizia è il sindaco, Vincenzo Cuomo, in una lunga diretta su facebook che però rassicura e dice... Leggi su ilmattino

SkyTG24 : Quasi un milione e mezzo gli italiani contagiati dal #coronavirus: 6 volte di più rispetto al totale dei casi uffic… - HuffPostItalia : Coronavirus, nuovo focolaio nel mantovano: 97 contagiati - fanpage : L'allarme dell’Organizzazione mondiale della Sanità. - Notiziedi_it : Coronavirus, nuovo caso nel napoletano: non è collegato agli altri due contagiati - Unpodiqya : Certo che si solo a Mantova in un campo di turisti ci sono 96 contagiati e chissà quanti ce ne sono in giro, Corona… -