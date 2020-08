Angri, incendio distrugge ex fabbrica conserviera (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – È stato lungo e complicato l’intervento dei vigili del fuoco in via Striano, in una zona ai confini tra il Comune di Angri e Sant’Antonio Abate dove, a partire dalle quattro di questa mattina, un vasto incendio ha distrutto un deposito di barattoli per la conserve. Fiamme altissime si sono sviluppate nell’ex fabbrica conserviera di Angri trasformata in deposito. Al suo interno migliaia di barattoli in attesa di essere riempiti di conserve. A dare l’allarme i residenti che si sono accorti subito delle nuvole di fumo che si sono alzate dopo l’incendio. Al lavoro i vigili del fuoco con cinque autobotti, la polizia comunale, la Protezione civile. I Carabinieri indagano per risalire ... Leggi su anteprima24

