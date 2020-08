Alena Seredova piccolo incidente: svuota la macchina allagata con una tazza [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) piccolo incidente per Alena Seredova: ecco cosa è successo Nelle ultime ore Alena Seradova è stata protagonista di un piccolo incidente. A renderlo noto è stata la stessa ex compagna di Gigi Buffon grazie a delle Stories su Instagram. La modella ed attrice, infatti, sul suo social network ha fatto veder ai follower le fatiche e il momento in cui tutti i componente della famiglia sono impegnati a svuotare il veicolo pieno zeppo d’acqua. Inizialmente la donna aveva emozionato i seguaci grazie a delle FOTO che la mostravano in compagnia del suo fidanzato Alessandro Nasi. I due si trovavano in piscina e il contenuto ha trovato il pieno apprezzamento da parte del popolo del web. Subito dopo, invece, le altre ... Leggi su kontrokultura

Quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del suo ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, non ha fatto annunci clamorosi né ha gridato a mezzo stampa il suo dolore e la sua rabbia. La modella, ...

Alena Seredova, avete mai visto la sorella? Impressionante: due gocce d'acqua

Alla fine di maggio, Alena Seredova ha dato alla luce il suo terzo figlio. Si chiama Vivienne Charlotte e la showgirl la ha avuta da Alessandro Nasi. La notizia viaggiava su Instagram: "A volte i sogn ...

