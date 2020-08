9 Monkeys of Shaolin: ecco la data d’uscita del nuovo brawler (Di mercoledì 5 agosto 2020) 9 Monkeys of Shaolin, il brawler beat ’em up in salsa orientale,promette di trasportarvi nel mondo del kung-fu anni 70, ecco la data d’uscita Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato, nelle ultime ore, la data d’uscita del nuovo brawler beat ’em up, 9 Monkeys of Shaolin. Il nuovo titolo debutterà il 16 ottobre 2020 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il picchiaduro a scorrimento in questione è pronto a trasportarvi un mondo di azione in salsa orientale. Allora, andiamo a scoprire le maggiori features del gioco nelle prossime righe. ecco le features di 9 Monkeys of Shaolin, il nuovo ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : 9 Monkeys of Shaolin: ecco la data d'uscita del nuovo brawler #9MonkeysOfShaolin #Linux #MacOS #NintendoSwitch #PC… - TWGEEKIT : 9 Monkeys of Shaolin in arrivo il 16 ottobre - SerialGamerITA : 9 Monkeys of Shaolin: annunciata con un video la data d’uscita - IlVideogiococom : 9 Monkeys of Shaolin debutterà il 16 ottobre - GamesPaladinsIT : 9 Monkeys of Shaolin arriverà ad Ottobre su Console e PC -

Ultime Notizie dalla rete : Monkeys Shaolin 9 Monkeys of Shaolin, ecco la data di uscita del picchiaduro che riporta in auge il kung-fu degli anni '70 Pressview 9 Monkeys of Shaolin: ecco la data d’uscita del nuovo brawaler

9 Monkeys of Shaolin, il brawler beat ’em up in salsa orientale,promette di trasportarvi nel mondo del kung-fu anni 70, ecco la data d’uscita Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato, nelle u ...

9 Monkeys of Shaolin arriva a metà ottobre, ecco la data di uscita

Buka Entertainment e Ravenscourt hanno oggi annunciato la data d’uscita del Beat em’up ricco d’azione, 9 Monkeys of Shaolin. Il gioco sarà disponibile il 16 ottobre 2020 per PlayStation 4, Microsoft X ...

9 Monkeys of Shaolin, il brawler beat ’em up in salsa orientale,promette di trasportarvi nel mondo del kung-fu anni 70, ecco la data d’uscita Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato, nelle u ...Buka Entertainment e Ravenscourt hanno oggi annunciato la data d’uscita del Beat em’up ricco d’azione, 9 Monkeys of Shaolin. Il gioco sarà disponibile il 16 ottobre 2020 per PlayStation 4, Microsoft X ...