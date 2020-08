Test sierologici, al via il 17 agosto nel Lodigiano (Di martedì 4 agosto 2020) I prelievi per la campagna di Test sierologici sulla popolazione, partiranno, stando all'ultima riunione di ieri con Asst, da lunedì 17 agosto. In queste ore è attesa la firma della convenzione tra ... Leggi su ilgiorno

