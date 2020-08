Taranto, 95enne violentata in casa alle 5 del mattino: le percosse, le urla disperate della donna (Di martedì 4 agosto 2020) Una notte da incubo. Una 95enne violentata nella sua abitazione da un 33enne pregiudicato. La donna, di Grottaglie in provincia di Taranto, ha vissuto infiniti momenti di terrore alle prime luci dell’alba. 95enne violentata, l’escamotage L’anziana ha raccontato ai poliziotti che, intorno alle 5, si era svegliata di soprassalto. Qualcuno infatti stava bussando insistentemente alla porta. Lei era convinta che fosse il figlio. Perciò, appoggiandosi al deambulatore, si è alzata dal letto per andare ad aprire. Con sorpresa, ha dovuto prendere atto che non si trattava del figlio ma di un giovane sconosciuto. Era in jeans e maglietta bianca, simulava un malore e le chiedeva un bicchiere d’acqua. Il malvivente la ... Leggi su secoloditalia

