Real Madrid, James Rodriguez in orbita Paris Saint-Germain: addio ad un passo (Di martedì 4 agosto 2020) James Rodriguez è ad un passo dalla definitiva conclusione del rapporto professionale con il Real Madrid, a causa del suo scarso impiego e dell’ingaggio elevato. Il Manchester United ha palesato a più riprese grande interesse per il trequartista colombiano, esploso sportivamente durante il Mondiale 2014, ma il Paris Saint-Germain sembrerebbe avere una marcia in più per definire l’acquisto in breve tempo. Il quotidiano francese ‘Le10Sport‘ ha difatti riportato come il club parigino sia disposto a pagare i 35 milioni di euro richiesti dal Real Madrid, al fine di sostituire i partenti Edinson Cavani e Eric Maxim Choupo-Moting: seguiranno aggiornamenti in merito. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Champions: Manchester City-Real Madrid, formazioni e dove vederla - Periodico Daily - Notizie Casilias saluta il calcio giocato

TORINO- Portiere del Real Madrid dal 1998 al 2015, Casillas è stato salutato con un lungo articolo anche dal sito ufficiale dei Blancos: “Il Real Madrid CF vuole mostrare il suo apprezzamento, ammiraz ...

CHI VINCERÀ LA CHAMPIONS? NAPOLI CAMPIONE D’EUROPA A 60,00

Il Lipsia, arrivato 3° in Bundesliga, è a 18,00. Chi ripone fiducia nel Real Madrid di Zidane, troverà la a quota a favore blancos davvero invitante: 28,00. La vittoria dell’altra italiana, il Napoli, ...

