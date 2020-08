PS5 tra prezzo e data di uscita: un importante annuncio potrebbe arrivare questo mese (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo Bloomberg, Sony starebbe programmando un annuncio per agosto che coinvolgerà PS5. Il proprietario della piattaforma giapponese potrebbe rivelare il prezzo o nuovi giochi per il sistema in un evento dedicato, a quanto pare. Ma potrebbe anche rivelare, finalmente, la data di uscita della console.Il report di Bloomberg afferma che "un funzionario dell'unità PlayStation, che ha chiesto di non essere identificato perché il piano non è ancora pubblico, afferma che il prossimo annuncio di Sony in merito a PlayStation 5 è provvisoriamente programmato per questo mese".Il sito web suggerisce che la rivelazione potrebbe riguardare il prezzo e la data di ... Leggi su eurogamer

Asgard_Hydra : Tra PS4 e PS5, risultati finanziari Sony: aprile record e marketing next gen in arrivo - geofiga : @Panzik97 @Christi99760781 @XboxItalia Dunque avendo già One X (+ PS4 Pro e Switch), comprerò Series X tra almeno 2… - Lorexae : Sony avrebbe in serbo altre esclusive temporali per PS5, tra cui anche Final Fantasy XVI - IGNitalia : Ufficiale l'accordo tra Electronic Arts e le due squadre milanesi: Inter e Milan saranno disponibili in esclusiva s… - Nextplayer_it : Sony chiarisce la compatibilità tra PS4 e PS5. -