M5S, Cammarano: “Nessun escamotage. Il sindaco Carpentieri si dimetta” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – «Un mese fa abbiamo lanciato la campagna liste pulite, a poco meno di un mese, però, ci troviamo di fronte ad un caso eclatante. Il sindaco di Sant’Egidio Monte Albino Nunzio Carpentieri, con un escamotage già utilizzato in passato, per non decadere da sindaco e, in contemporanea, candidarsi al consiglio regionale. Utilizza come stratagemma il trucco di un “contenzioso per contributi non versati” per creare una controversia tra lui, la giunta comunale e il suo comune in modo che si possa candidare al consiglio regionale, senza però dimettersi. Chiedo ai vertici Caldoro e Cirielli, che si spacciano per paladini della giustizia, di far rispettare la legge imposta dallo stesso Caldoro, che prevede le dimissioni da sindaco per chi decide di candidarsi al consiglio ... Leggi su anteprima24

“Immagini inquietanti. Cammino tra cumuli di rifiuti che formano pareti che dominano lo sguardo e l’orizzonte, senza far vedere oltre. L’aria è irrespirabile. Ai miasmi si aggiunge l’odore acre dei ri ...

Rifiuti tossici nel Cilento: interrogazione di Cirielli, M5S chiede chiarezza

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente Sergio Costa e al ministro della Salute Roberto Speranza rispetto al grave rinvenimento di rifiuti, probabilmente tossici, nelle ca ...

