La serie Utopia arriva in autunno su Prime Video

La serie Utopia firmata da Gillian Flynn arriva in autunno su Prime Video: il debutto è previsto in più di 200 Paesi Utopia, la nuova serie Amazon Prime Video creata da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), autrice di best seller e premiata sceneggiatrice, debutterà questo autunno in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi.

Un punto di riferimento fisso, da seguire, da cui prendere ispirazione. Un passato mai abbandonato, un capitolo mai definitivamente chiuso. Antonio Conte, quando parla di modelli, finisce sempre col p ...

Leonardo DiCaprio produce la serie tratta da un romanzo di Aldous Huxley

Uno dei generi più “frequentati” dalle serie negli ultimi anni è sicuramente quello della distopia: da The Handmaid’s Tale a Snowpiercer, da Black Mirror ad Altered Carbon sono tantissime le produzion ...

