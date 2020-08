Inchiesta ospedali Covid in Campania, 4 indagati tra cui una dirigente della Regione (Di martedì 4 agosto 2020) Roberta Santaniello è la dirigente dell'ufficio di gabinetto della Giunta regionale. Sequestrati cellulare e pc. I pm ipotizzano reato turbativa asta Leggi su ilsecoloxix

Bufera sulla politica e sulla sanità in Campania dopo l'inchiesta della Procura di Napoli – avviata in seguito all'inchiesta di Fanpage.it – sugli appalti per la costruzione degli ospedali Covid. Inte ...?I magistrati ipotizzano i reati di concorso in turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture. Si indaga anche con riferimento "alle altre gare indette nel periodo dell'emergenza". Condividi 04 ago ...