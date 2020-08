In Belgio la seconda ondata è già arrivata (Di martedì 4 agosto 2020) “Il Belgio è nel pieno della seconda ondata della pandemia di Covid-19”. Ad affermarlo è il virologo Steven Van Gucht, dell’Istituto di sanità belga Sciesando, parlando con il quotidiano Het Laatste Nieuws. “Il coronavirus non sparirà - ha ammesso - ma in futuro si comporterà come un’infezione benigna”.″È chiaro - ha poi aggiunto - che per un ritorno alla vita normale servirà qualche mese di pazienza supplementare”. Il virologo ha proseguito: “Il numero di infezioni è in aumento e non si tratta un piccolo aumento. Non sappiamo quanto tempo durerà e quanto aumenterà la curva, tuttavia questa seconda ondata non deve avere necessariamente conseguenze drammatiche: le misure messi in ... Leggi su huffingtonpost

