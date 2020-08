Forza Motorsport non solo su Xbox Series X? Il gioco potrebbe arrivare anche su Xbox One (Di martedì 4 agosto 2020) Il nuovo Forza Motorsport di Turn 10 Studios potrebbe arrivare anche su Xbox One dato che il titolo supporta lo Smart Delivery.Rivelato ufficialmente durante l'Xbox Games Showcase di luglio, Forza Motorsport è il nuovo gioco della serie racing. La nuova iterazione dovrebbe essere contrassegnata come Forza Motorsport 8, ma sembra che lo sviluppatore abbia deciso di abbandonare la numerazione.Sebbene il reveal trailer non abbia fornito molte informazioni, sembra che il gioco sarà un titolo cross-gen simile alla maggior parte dei progetti first party che verranno lanciati nei primi anni della next-gen. Secondo un recente post ... Leggi su eurogamer

