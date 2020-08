Esplosioni a Beirut, il governatore: 'Sembrava Hiroshima' (Di martedì 4 agosto 2020) 'Beirut è una città distrutta', e le Esplosioni Sembravano 'Hiroshima': lo ha detto a una emittente libanese, trattenendo a stento le lacrime, il governatore Marwan Aboud, definendo quanto accaduto '... Leggi su tgcom24.mediaset

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - rtl1025 : ?? Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a #Beirut sono rimaste ferite 'cen… - rtl1025 : ?? Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a #Beirut, mentre… - simo26110561 : RT @ImolaOggi: ??Esplosioni Beirut, scena apocalittica: feriti anche due militari italiani - sergimagugliani : RT @carlosibilia: In attesa che siano chiare le cause delle esplosioni all’origine del disastro di #Beirut,un pensiero di vicinanza ai liba… -