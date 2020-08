Diletta Leotta bella come non mai posa per Gente. E sul rapporto con Daniele Scardina lascia la porta aperta (Di martedì 4 agosto 2020) Gente ha dedicato la copertina del suo ultimo numero alla bella Diletta Leotta. Tra i personaggi più in vista del gossip, Diletta si è prestata per fare ad modella per il settimanale. Sette versioni in cui si mostra bella come non mai. Un vestito lungo leopardato trasparente che lascia intravedere quello che indossa sotto, semplici … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

sportli26181512 : Diletta: 'Non basterebbero sei pagine per spiegare la mia storia con Scardina...': Diletta: 'Non basterebbero sei p… - easygius : RT @geroz_: Diletta Leotta Sabrina Salerno (28 anni ) (52 anni) LIKE… - Neer01 : @1897Messaggero Penso che Diletta Leotta dovrebbe corteggiarmi - zazoomblog : Diletta Leotta con Daniele Scardina amore finito: «Tema troppo delicato non bastano sei pagine per spiegare» -… - grayfox851 : Che poi esistono uomini che tradiscono pure DILETTA LEOTTA ….. ma io dico -