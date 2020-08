Derubano una donna in pieno centro e fuggono, poi aggrediscono i poliziotti: due in manette (Di martedì 4 agosto 2020) Rubano il cellulare a una donna e scappano, poi, per cercare di sfuggire all'arresto, aggrediscono gli agenti che li avevano rintracciati. In due, cittadini gambiani di 21 e 22 anni, sono stati ... Leggi su baritoday

SPRESIANO - Il furto è stato pianificato nel dettaglio ed è stato messo a segno in pochi secondi l’altra mattina. I ladri hanno adocchiato e rapinato un sessantenne rappresentante orafo, trevigiano di ...

"Ha l’impianto inquinato dal virus"Falsi tecnici derubano un’anziana

Con il pretesto di effettuare dei controlli, due falsi addetti della compagnia elettrica Enel nei hanno truffato una pensionata di 73 anni, l’altra mattina a Poviglio, portandole via cento euro e alcu ...

