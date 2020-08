Conte, l’ora delle chiacchiere è finita. Conta solo vincere (Di mercoledì 5 agosto 2020) Antonio Conte ha deciso di sparare a zero dopo Atalanta-Inter, a pochi giorni dal delicatissimo impegno di Europa League. Tra poche ore in Germania l’ottavo contro il Getafe, una partita secca per andare avanti. Sarebbe stato meglio restare in silenzio, a maggior ragione se si considera che il giorno dopo Conte ha detto esattamente il contrario, passando dalle valutazioni da fare alla volontà di rispettare il contratto triennale sottoscritto lo scorso anno. L’unica verità è che il tempo delle chiacchiere è finito, sarebbe il momento dei fatti. Per l’Inter Conta solo vincere, Conte dovrebbe saperlo bene visto che c’è sempre riuscito al primo anno di una sua nuova esperienza. Il Getafe ora ... Leggi su alfredopedulla

