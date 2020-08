Addio a Tino Brambilla, Ferrari in lutto: morto l’ex pilota (Di martedì 4 agosto 2020) Si è spento nella giornata di ieri, 3 agosto, Ernesto “Tino” Brambilla. L’ex pilota è morto all’età di 86 anni, fratello maggiore di Vittorio, Tino aveva gareggiato sia nel motomondiale che in F1. lutto nel mondo dei motori, è morto a Monza all’età di 86 anni l’ex pilota Tino Brambilla. Ernesto, per tutti “Tino”, è stato un pilota professionista tra gli anni ’50 e ’60, gareggiando sia in moto che in F1, era l’uomo di fiducia di Enzo Ferrari, negli anni ’60 lavorò spesso per la scuderia del cavallino rampante. Lo stesso Enzo Ferrari, ... Leggi su bloglive

