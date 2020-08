Tencent è diventata più grande di Facebook nel 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Il giorno 29 di luglio è una data da incorniciare per Tencent, si tratta del giorno in cui la società ha ottenuto la quotazione più alta di sempre per un valore di 5.15 trilioni di dollari di Hong Kong che corrispondono a ben 664.5 miliardi di dollari americani. Nello stesso giorno il colosso americano Facebook, di proprietà di Mark Zuckemberg aveva invece una quotazione di 656,15 miliardi di dollari americani. Per la prima volta l’azienda cinese specializzata in gaming e social media è riuscita a superare in quotazione Facebook, e non di poco, di quasi 10 miliardi. Questo sorpasso era già avvenuto nel 2017 e 2018 in realtà, ma solo per periodi molto brevi. Il sorpasso di quest’anno era già preventivato e tutti stavano aspettando solo di capire quando sarebbe arrivato ... Leggi su esports247

