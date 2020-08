Taylor Mega ha scritto un libro: “Tutte le mie verità”, titolo e descrizione (Di lunedì 3 agosto 2020) Taylor Mega ha scritto un libro. Poco fa l’influencer ha lanciato il pre-order del suo libro decisamente a sorpresa. Nelle scorse ore aveva dato appuntamento ai fan alle ore 14 di oggi per un annuncio molto importante e abbiamo scoperto che si tratta proprio del suo libro. Dopo tante altre influencer che hanno scritto nero … L'articolo Taylor Mega ha scritto un libro: “Tutte le mie verità”, titolo e descrizione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

VitaDiLeoG : TAYLOR MEGA FA USCIRE UN LIBRO NO OKAY VOGLIO FARNE USCIRE UNO ANCHE IO - antipaticq : @livia17baby ma in che senso taylor mega ha fatto un libro, punto - livia17baby : ma nche senso taylor mega ha fatto un libro chiamato “la bambina non c’è più” - MarcoYera : Il secondo passo sarà farsi invitare da Barbara D'Urso, il terzo bombarsi Taylor Mega. Tra 10 anni uscirà su Netfli… - stefanodexterha : I libri di ?@CarloCalenda? e ?@AndreaScanzi? non hanno speranze: saranno battuti nelle vendite da questo capolavoro -

