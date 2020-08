Scommesse, vincita da record: 190mila euro con i campionati esteri (Di lunedì 3 agosto 2020) È di ben 190 mila euro la vincita realizzata sul sito Sisal.it da un giocatore di Trieste che, grazie ad alcune Scommesse del valore di 40 euro, ha messo a segno un colpo sensazionale. Il protagonista è un 42enne triestino che si diverte spesso con la combinazione di eventi sportivi, alcuni anche molto difficili da pronosticare: nei suoi sistemi infatti, oltre a qualche gara della Serie A, anche match di campionati meno conosciuti come quello delle Isole Faroe, di Lituania, Norvegia, Danimarca, Turchia e Romania. Il giocatore si è dimostrato dunque un ottimo conoscitore del calcio estero e, non a caso, è un punto di riferimento per gli amici che vanno a caccia di consigli sulle migliori combinazioni di eventi. Da anni si cimenta sempre con lo stesso sistema, sceglie ... Leggi su calcioweb.eu

