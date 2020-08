Preziosi: “E’ il momento di fare un passo in dietro, Genoa in vendita” (Di lunedì 3 agosto 2020) Enrico Preziosi, presidente del Genoa, annuncia di voler vendere il club: “Cerco una persona in grado di portare avanti il progetto” Enrico Preziosi vende il Genoa. All’indomani della vittoria contro il Verona, che ha consentito ai rossoblu di raggiungere la salvezza, il presidente del club annuncia il suo desiderio di cedere il club. Queste le sue parole: “Dopo 35 anni forse è il momento di fare un passo indietro e lasciare a qualcun altro la possibilità di fare meglio. Tutti sanno che il club è in vendita da tre anni, il calcio mi dà spesso dei dispiaceri e vorrei staccarmi dalla gestione della società a prescindere dalla vendita. Tutto ha un inizio e una fine”. Sulla ... Leggi su zon

