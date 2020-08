POV. I primi anni: le riprese della serie al via (Di lunedì 3 agosto 2020) POV. I primi anni: al via a Torino le riprese della nuova serie di Rai Gulp. La live action di Rai Ragazzi andrà in onda nella prossima stagione Sono partite nel campus torinese della ILO, l’agenzia dell’ONU per il lavoro, le riprese di ‘POV. I primi anni’, la nuova serie targata Rai destinata ai ragazzi. Realizzata… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

